Москва, , 18:35 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично позвонил президенту России Владимиру Путину и проинформировал его о начале турецкой военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе разговора лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии. Российский лидер в связи с началом турецкой военной операции «Источник мира» призвал своего турецкого коллегу тщательно взвесить ситуацию и оценить все риски, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса.

Обе стороны отметили важность сохранения территориальной целлостности Сирии и уважения суверенитета этой страны.