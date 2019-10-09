Лондон, , 18:32 — REGNUM Председатель Европейского парламента Давид Сассоли высказался крайне решительно, завершив встречу с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Стоя у дверей резиденции правительства на Downing street, 10, Сассоли заверил, что на данный момент «остаются всего два варианта Брексита: отсрочка или выход [из ЕС] без соглашения», пишет испанское издание La Vanguardia.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глава Европарламента прибыл в Лондон во вторник вечером, чтобы продолжить переговоры с Джонсоном; их встреча длилась около часа. В итоге Сассоли признал, что никакого прогресса добиться не удалось. Он также подчеркнул, что хотя Европа стремится к упорядоченному выходу Соединенного Королевства из блока, она не готова к «соглашению любой ценой» и не позволит нарушить мирный договор Страстной пятницы в Ирландии.

Во вторник Джонсон также говорил по телефону с немецким канцлером Ангелой Меркель, но ни один из лидеров не захотел раскрыть подробностей беседы. Источники, приближенные к британскому премьер-министру, утверждают, что по итогам разговора заключение соглашения до 31 октября выглядит принципиально недостижимым. Между тем по мере того, как обговоренная дата приближается, давление нарастает. Так, председатель Европейского совета Дональд Туск раскритиковал поведение Джонсона в Twitter, посетовав, что британец не хочет ни соглашения, ни отсрочки, ни отмены статьи о Брексите.