Москва, , 18:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Глазьева от должности советника президента РФ, сообщается 9 октября на официальном сайте правовой информации.

Освобождение от должности советника президента связано с утверждением Сергея Глазьева на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Министерский пост был доверен Глазьеву в первых числах октября 2019 года.

Напомним, Сергей Глазьев известен как принципиальный противник политики российского правительства и Центробанка, основывающейся на изъятии финансовых средств из экономики страны ради их последующего вложения в ценные бумаги иностранных держав.

Ряд экспертов прямо связывают успешное развитие экономического взаимодействия стран ЕвразЭС с деятельностью Сергея Глазьева, с 2008 по 2012 год работавшего в руководящих структурах Евразийского экономического сообщества.

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