Вашингтон, , 18:28 — REGNUM Президент США Дональд Трамп официально запретил американским войскам, расположенным на северо-востоке Сирии, оказывать помощь курдским вооруженным формированиям, против которых турецкая армия сегодня, 9 октября, начала военную операцию. Об этом сообщают американские СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Турецкие войска ставят своей целью нейтрализовать курдские вооруженные формирования на северо-востоке Сирии и установить «зону безопасности».

При этом ранее курдские силы в Сирии пользовались безграничной поддержкой США. Американцы снабжали курдов оружием и помогали организовать вооруженные отряды.