Тегеран, , 19:49 — REGNUM Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что укрепление и развитие связей со странами-соседями Ирана является ключом к успеху в противостоянии с экономическим терроризмом США. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Комментируя присутствие президента Ирана на саммите ЕАЭС в Армении, представитель правительства отметил, что вся политика властей Исламской республики направлена на развитие политических, экономических и культурных связей с государствами региона. Али Рабии подчеркнул, что с этой целью Иран будет использовать дипломатию, а также недавно предложенный президентом Хасаном Рухани план «Ормузская мирная инициатива».

Говоря о беспорядках в Ираке, чиновник заявил, что Иран обеспокоен любой нестабильностью в странах региона. Он предложил предложил помощь Ирана в разрешении внутреннего иракского кризиса.

Напомним, что в Ираке продолжаются беспорядки в знак протеста против коррупции и низкого уровня жизни. Наиболее ожесточенные столкновения происходят в Багдаде, а также в южных провинциях.