Тегеран, , 19:50 — REGNUM Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что правительство и народ Ирака совместно смогут преодолеть все назревшие внутриполитические проблемы. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломат отметил, что после вторжения войск США Ирак неоднократно сталкивался лицом к лицу с серьезными кризисами, который всегда преодолевал благодаря единению народа и всех политических сил. Он призвал стороны, использующие нестабильность в Ираке ради своего обогащения, прекратить подпитывать конфликт. Аббас Мусави выразил надежду на то, что беспокойства, происходящие в Ираке, не повлияют на траурные церемонии памяти имама Хуссейна, и иранские паломники также останутся в безопасности.

Напомним, что в Ираке продолжаются беспорядки в знак протеста против коррупции и низкого уровня жизни. Наиболее ожесточенные столкновения происходят в Багдаде, а также в южных провинциях.