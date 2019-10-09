Кито, , 18:17 — REGNUM 10 тысяч человек, входящих в индейские сообщества Эквадора, со вчерашнего дня, 8 октября, заняли парк Кито, готовясь к маршу по столице, сообщает испанское издание ABC. Своим выступлением протестующие надеются добиться отмены недавних экономических мер или отставки президента Ленина Морено.

Прибывшие из разных областей страны индейцы расположились в парке El Arbolito, ожидая прибытия новых отрядов манифестантов. На эту среду Конфедерация коренных народов Эквадора (Conaie) и главный профсоюз страны FUT назначили общенациональное выступление с центром в Кито, где планируется марш до президентского дворца Каронделет.

В понедельник эквадорский президент покинул штаб-квартиру правительства в столице, перенеся административный центр в прибрежный город Гуаякиль. «Каронделет — это дом президентов, и там он должен был нас ждать, но в тот момент, когда президент покинул его, он передал его нам. Поэтому мы пойдем в президентскую резиденцию, в наш дом, и посмотрим, что делать», — сказал лидер индейцев.

Предводители протестующих отвергли диалог с правительством и требуют отказа от экономических мер Морено, в числе которых — отмена субсидий на бензин, означающая рост цен. Именно она стала главным толчком к забастовкам и беспорядкам, которые уже шесть дней продолжаются по всей стране. Вчера манифестантам из числа индейцев удалось прорвать полицейское окружение и ворваться в здание Национальной ассамблеи Эквадора.