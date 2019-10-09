Тегеран, , 19:46 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США по-прежнему остаются оккупантами в Сирии, подчеркнув, что мир в стране будет достигнут только тогда, когда все страны начнут уважать ее территориальную целостность. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Американские солдаты в окрестностях Манбиджа Defense.gov

Дипломат сделал заявление в ответ на слова Дональда Трампа о выводе войск с северо-востока арабской республики. Он отметил, что бесполезно верить в слова США о выводе войск, потому что это не остановит Белый дом в его незаконных намерениях в отношении сирийского правительства. В то же время, Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что Иран и Турция играют ключевую роль в решении сирийской проблемы, напомнив о турецко — сирийском соглашении, заключенным в Адане, которое позволяет Турции войти вглубь сирийской территории на 5 километров в случае угрозы безопасности.

Напомним, что раннее президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских войск с северо-востока Сирии, назвав конфликт в арабской республике «нелепым и бесконечным».