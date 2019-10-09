Тегеран, , 19:54 — REGNUM Председатель комитета по национальной безопасности меджлиса Исламского совета (парламента) Ирана Хоссейн Нахави Хоссейни заявил, что законодательным органом ИРИ были приняты 4 антиамериканские инициативы в ответ на санкции. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Парламент Ирана Parmida Rahimi

По словам парламентария, новые законопроекты включают в себя требования правительству США компенсировать ущерб за нарушение прав иранского народа, полный отказ от любых американских товаров и услуг, создание музея преступлений США на территории Исламской республики и включение американских преступлений против Ирана в программу по истории в школах и вузах.

Парламентарий напомнил, что начиная с 2018 года США ведут «экономический терроризм» против ИРИ, жертвами которого становятся более 80 миллионов граждан страны. Хоссейн Нахави Хоссейни назвал данную политику незаконной и противоречащей всем нормам международного права.