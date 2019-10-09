Каракас, , 18:13 — REGNUM Правительство Соединенных Штатов в минувший вторник, 8 октября, впервые за 65 лет подписало двустороннее соглашение с Венесуэлой — вернее, с посланцами Хуана Гуайдо, которого значительная часть мирового сообщества, в том числе США, считает исполняющим обязанности президента страны. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает испанское издание ABC. Первый пункт соглашения — выделение противникам Николаса Мадуро 214 млн долларов (195 млн евро), чтобы самопровозглашенное временное правительство могло инвестировать в социальную помощь населению.

Хуан Гуайдо Иван Шилов © ИА REGNUM

«Таким образом мы официально оформляем союз с правительством Гуайдо — единственного легитимного представителя этой страны, потому что именно он по-настоящему представляет интересы венесуэльского народа», — сказал во вторник управляющий агентством США по международному развитию (USAID) Марк Грин, подписывая соглашение в Вашингтоне. Цель пакта — «канализировать» американскую помощь венесуэльцам, которая за последние месяцы превысила 568 млн долларов (518 млн евро), уточняет ABC.

Посол Гуайдо в США Карлос Веккьо назвал подписанное им соглашение «историческим». «Этот договор позволяет нам увеличить свои возможности в качестве временного правительства, укрепить венесуэльское гражданское общество и бороться за восстановление прав человека», — сказал он. Гуайдо, в свою очередь, поблагодарил американское правительство и Дональда Трампа по видеосвязи.