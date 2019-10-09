Москва, , 18:02 — REGNUM «Сегодня главная проблема — отсутствие профессионально подготовленных управленцев и в образовании, и в здравоохранении, и в социальной сфере. Такая специализация позволит выявить ярких, интересных людей, имеющих уже опыт работы в этих сферах, и дать им возможность использовать социальные лифты для занятия руководящих постов в этих отраслях. Я очень поддерживаю этот конкурс. Все предыдущие — доказали свою эффективность. Моя подопечная назначена в российский фонд прямых инвестиций. Она активно работает и еще занимается проектом «Женское лидерство», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко обратилась к женщинам России, призвав их не сомневаться в своих силах и участвовать в «Лидерах России». Регистрационная кампания конкурса стартовала 4 октября в 18:00 и продлится по 27 октября включительно.

«Обращаюсь к девушкам и женщинам. Те, кто хочет себя реализовать, не надо бояться. Надо идти. Примеры женщин, которые участвовали в конкурсе, показывают, что не стоит сомневаться в своих возможностях, и способностях. Надо, наоборот, идти смело в бой, вперед, и уверена, что ярких женщин у нас в стране не меньше, чем мужчин. Еще есть время не опоздать — испытать себя. Знаете, женщины-лидеры, они приносят особые женские качества в состав лидеров, в ту работу, которая затем поручается. И мне кажется, это важно. Настоятельно рекомендую: девушки, включайтесь активно в этот проект!»,— отметила она.

4 октября 2019 года Президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019−2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи, в образовательном центре «Сириус». 8 октября организаторы и наставники конкурса рассказали на пресс-конференции о нововведениях в 2019—2020 гг.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч (в 2017—2018 году было подано 199 тысяч заявок на конкурс; в 2018—2019 году — 227 тысяч заявок). За два года назначения на высокие позиции получили 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.

Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Лукойл, Интер РАО, Русал, НЛМК, Роснефть, Русгидро, Сибур, Северсталь, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер — Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.