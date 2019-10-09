Нижний Новгород, , 18:01 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил министром здравоохранения региона Александра Смирнова. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«Уже до 10 января 2020 года необходимо разработать региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения. До 2021 года нужно внедрить новую модель работы во всех детских поликлиниках региона и как можно скорее перевести на такие же стандарты все взрослые поликлиники. Вместе с этим мы будем максимально тщательно выстраивать логистику мобильных медицинских комплексов и развивать санитарную авиацию, чтобы доступ к качественным медицинским услугам могли получить как можно больше нижегородцев», — обозначил первостепенные задачи главы ведомства губернатор.

Также Никитин рекомендовал новому министру вместе с вице-губернатором Андреем Гнеушевым рассмотреть кандидатуры финалистов конкурса «Команда правительства» в качестве претендентов на пост заместителя главы минздрава.

До назначения Смирнов являлся главным врачом Борской ЦРБ. По мнению главы области, этот опыт стал определяющим для утверждения кандидатуры министра.

«Ежегодно более 16 тысяч пациентов в год получают медицинскую помощь в стационарах Борской ЦРБ. Через амбулаторно-поликлиническую службу проходит более 700 тыс. пациентов. Бригады скорой медицинской помощи выезжают на вызовы около 40 тыс. раз. Именно опыт работ «на земле» сегодня наиболее востребован на всех уровнях власти», — отметил Никитин и добавил, что также важен опыт административной работы, поскольку Смирнов долгие годы отвечал за всю социальную сферу целого региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года в области стартовал четвёртый конкурс, в рамках которого через портал «Команда правительства» был начат отбор кандидатов на пост министра строительства. До этого по схожей схеме был выбран глава министерства культуры, министр экологии и природных ресурсов, а также министр социальной политики. На кресло министра здравоохранения региона претендовали также главный врач Мурманской городской детской поликлиники № 4 Светлана Белозерова, главврач нижегородской больницы № 35 Аркадий Денисенко и замглавы координационного центра по реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» Руслан Султанов.