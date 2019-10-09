Каменск-Уральский, Свердловская область, , 18:24 — REGNUM Жители Свердловской области смогут отслеживать движение пригородных автобусов по мобильному приложению «Транспорт Ек», связанному с навигационно-информационной системой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

На данный момент в навигационную карту приложения внесены маршруты четырёх муниципалитетов Свердловской области: Ирбит, Каменск-Уральский, Камышлов и Красноуфимск.

Мобильное приложение протестировал заместитель главы регионального министерства транспорта Дмитрий Брусянин в ходе рабочей поездки в Каменск-Уральский.

«Система позволяет контролировать работу междугородних и пригородных автобусов, соблюдение водителями расписания, маршрута, а также возникновение внештатных ситуаций. Нам важно не просто контролировать работу перевозчиков, но и получать отклик от пассажиров», — заявил Дмитрий Брусянин.

Напомним, что приложение разработано по заказу министерства транспорта Свердловской области в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», а также программы «Умный город».

Отметим, что приложение позволяет пользователям не только посмотреть расписание пригородных автобусов, но и отследить их движение по маршруту, а также оставить свой отзыв.

Добавим, что в перспективе планируется внедрить работу приложения в других муниципалитетах Свердловской области, а также интегрировать его работу с аналогичными приложениями по мониторингу движения городских маршрутов общественного транспорта.