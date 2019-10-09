Москва, , 17:55 — REGNUM Депутаты Госдумы приостанавливают поездки парламентариев в США и переносят ранее запланированные визиты из-за допроса депутата Инги Юмашевой («Единая Россия») со стороны ФБР при въезде в США. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), передаёт корреспондент 9 октября.

«Решение Совета Думы — крайне внимательно относиться в будущем к поездкам в США наших парламентариев, отменить в ближайшее время все поездки, которые были ранее запланированы. Мы ждем в том или ином формате извинений от американской стороны. Более того, в самое ближайшее время будет подготовлено обращение от руководства Госдумы к руководству Конгресса США в связи с данной ситуацией», — заявил Слуцкий.

По его словам, действия США по допросу Юмашевой были необоснованны, особенно учитывая тот факт, что Юмашева возглавляет группу депутатов Госдумы, отвечающую за взаимодействие с Конгрессом США.

«Инцидент произошел ведь не просто с депутатом, хотя мы, безусловно, защитили бы любого нашего коллегу, который бы оказался в столь досадной и непонятной, необоснованной ситуации. В данном случае речь идет и о координаторе депутатской группы, которая очень активно, эффективно и системно работает над линией соприкосновения Госдумы и Конгресса США… Инцидент совершенно не обоснованный, возмутительный и, конечно, спускать подобного рода вещи мы не позволим никому», — пояснил Слуцкий.

При этом, подчеркнул он, сотрудничество США и РФ не прекращается, и депутаты Госдумы намерены и дальше поддерживать взаимодействие и работу со своими американскими коллегами. Частные поездки в США депутатам также не запрещены, но, по словам Слуцкого, нежелательны.