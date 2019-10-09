Москва, , 17:49 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение известного музыканта Сергея Шнурова, которое, предположительно, посвящено отдыху Владимира Путина. Соответствующее заявление Песков сделал журналистам сегодня, 9 октября.

Напомним, что президент России Владимир Путин 7 октября в компании министра обороны России Сергея Шойгу, а также своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова отдохнул в сибирской тайге. Там президент созерцал природу и собирал грибы. Глава государства поднялся в горы на высоту двух километров над уровнем моря. Песков снял некоторые моменты прогулки на видео. Данное видео было затем обнародовано на федеральных телеканалах.

Шнуров на своей странице в Instagram сегодня выложил фотографию себя с удочкой на берегу лесного озера и сопроводил его стихотворением, намекающим на организацию отдыха российского лидера.

«Осень. Как же хорошо!Рыба, утки под прицелом.Шойгу в кадр не вошёл,С ним десяток офицеров», — пишет Шнуров.

Пескова спросили, правдоподобно ли Шнуров описал отдых президента России.

«Поэт имеет право на свое видение», — ответил глава пресс-службы Кремля.