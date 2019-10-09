Нур-Султан, , 17:38 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует посетить с рабочей поездкой Туркмению. Об этом 9 октября заявил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, сообщает агентство «Казинформ».

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

По его словам, 11 октября президент примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде. Кроме того, 10 октября Токаев планирует посетить с рабочей поездкой Мангистаускую область, где состоится церемония открытия памятника писателю Абишу Кекилбайулы.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября в Ашхабаде состоится Совет глав государств СНГ. Во время заседания планируется обсудить вопросы по укреплению многостороннего сотрудничества в рамках Содружества. Участники также обменяются мнениями по международным проблемам.

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