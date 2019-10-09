Чебоксары, , 17:36 — REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев крайне озабочен ситуацией в сфере закупок, где порой конкурсы выигрывают «вшивые подрядчики». Особое беспокойство связано со срывом сроков строительства очистных сооружений в моногороде Канаше, что грозит очередной «заморозкой» федерального финансирования — как уже было в 2017 году. С резкой критикой он обрушился на главу госслужбы по тарифам Марину Кадилову и отраслевых министров, подчеркнув, что их «бездействие» приводит к тому, что «вся грязь льётся на главу республики», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Игнатьев Иван Шилов © ИА REGNUM

Резкие оценки были даны после годового отчёта главы государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам Марины Кадиловой. В частности, было отмечено, что в 2018 году для обеспечения государственных и муниципальных нужд республики объявлено 4240 закупок на сумму 11,72 млрд рублей, за девять месяцев 2019 года — 3056 закупок на сумму 13,98 млрд рублей. Бюджетная эффективность от закупок в 2018 году оценена ведомством в 673 млн рублей.

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На что глава Чувашии Михаил Игнатьев риторически поинтересовался, «где слайд, где подрядчики выиграть выиграли свои торги, а потом не выполняют свои обязательства».

«Список не увидели. Это обязательства сторон. Вы рапортуете, с одной стороны, что выиграли, всё хорошо — кто-то скидку дал, по цене сбавил. А потом они не выполняют свои обязательства. Объекты, допустим, мы срываем, не вводим, но вы за это отвечаете, потому что торги вы проводите. Вы за это отвечаете с главными распорядителями средств, которые деньги перенаправляют. В процентном отношении сколько такие [подрядчики] занимают от общего количества?» — спросил Игнатьев.

На что Марина Кадилова сообщила, что «их немного», но «они срывают сегодня большие, так скажем, объёмы». Глава республики предложил «подробно проанализировать с отраслевыми министерствами, сделать разборку, по какой причине это произошло».

«И всех надо освещать, потому что отдельные являются бенефициарами то одной организации, то другой организации. Вот моногород Канаш. Я письма подписывать уже устал, корректируем соглашения, очистные сооружения сорвали. Теперь опять приостанавливают финансирование. Мы мучаем и мучаемся сами из-за того, что пришли вшивые подрядчики. Я говорю: «Отменяйте проведённые торги». Вы не отменяете. Зачем нам ваши рапорта, что вы эффективно дали [поступления] в бюджет? С одной стороны, хорошо звучит, но с другой стороны — объект не вводим в эксплуатацию… Каждый отраслевой министр отвечает. Где вы торги проводите и потом не отменяете, вы с ними должны в вагонетках спать, ночевать там и сдавать объекты в эксплуатацию своевременно.

А впоследствии вся грязь на меня льётся, на главу республики. Что Игнатьев бездействует, Игнатьев недорабатывает. Это ваше бездействие, уважаемые коллеги. Все объекты своевременно должны быть введены», — сказал глава Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году моногороду Канаш в Чувашии приостановлено выделение федеральных средств из Фонда развития моногородов. Республиканские власти сослались на уход крупного инвестора, который хотел организовать в Канаше производство лизина и кормовых добавок: заявлялось, что проект «сошел с дистанции» из-за самой компании, которая «сочла для себя его нецелесообразным». На тот момент планировалось получить в целом 1,4 млрд рублей. В 2018 году Фонд развития моногородов возобновил финансирование, сократив объем федеральной поддержки Канаша с 700 млн до 459 млн рублей.

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Напомним, в Чувашии плановые выборы главы республики должны состояться в 2020 году, и в республике не только публично перебирают потенциальных кандидатов, но и всё явственнее проявляются признаки досрочной отставки первого лица Михаила Игнатьева. В рейтингах и «вбросах» в федеральных изданиях он называется в числе первых в группе риска.

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