Севастополь, 9 октября 2019, 17:32 — REGNUM Российская подводная лодка «Колпино» произвела учебные стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Черного моря. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает телеканал «Звезда».
Пуск крылатых ракет осуществлялся из подводного положения по береговым и морским целям в рамках учебных маневров.
Всего в маневрах участвовали 20 кораблей и вспомогательных судов. Также в учениях были задействованы самолеты из состава морской авиации Черноморского флота.
Цель учений — совершенствование навыков экипажей в применении высокоточного оружия.
Напомним, что Б-271 «Колпино» — это дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка». Данная подлодка входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота России.