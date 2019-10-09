Севастополь, , 17:32 — REGNUM Российская подводная лодка «Колпино» произвела учебные стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Черного моря. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает телеканал «Звезда».

Пуск крылатых ракет осуществлялся из подводного положения по береговым и морским целям в рамках учебных маневров.

Всего в маневрах участвовали 20 кораблей и вспомогательных судов. Также в учениях были задействованы самолеты из состава морской авиации Черноморского флота.

Цель учений — совершенствование навыков экипажей в применении высокоточного оружия.

Напомним, что Б-271 «Колпино» — это дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка». Данная подлодка входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота России.