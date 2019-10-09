Екатеринбург, , 17:17 — REGNUM В Екатеринбурге собирают экспонаты для будущего музея, посвященного протестам против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Об этом заявила представитель сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина у себя в Facebook.

Общественница призвала горожан сохранять листовки и прочие «артефакты», связанные с опросом о храме.

«У нас уже есть Музей городского пруда, будет Музей сквера», — написала Балтина.

Музей планируется создать «для потомков», добавила представитель движения.

Напомним, ранее активисты «Парков и скверов Екатеринбурга» заявили, что на опросе о храме Святой Екатерины возможны фальсификации. Общественные наблюдатели, считают в сообществе, не смогут кардинально повлиять на ситуацию.

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