Киев, , 16:52 — REGNUM Следователи государственного бюро расследований (ГБР) направят запросы в другие правоохранительные органы Украины относительно наличия у них каких-либо криминальных производств в отношении экс-нардепа от «Народного фронта» Сергея Пашинского. Об этом 9 октября в Киеве на брифинге заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, отвечая на вопрос: «Почему ГБР не открыло другие производства в отношении Пашинского по факту скандальных закупок в «Укроборонпроме» и по другим скандалам?»

«Есть ли производства у других правоохранительных органов? Мне на этом этапе не известно. Следователи будут устанавливать другие криминальные производства в других правоохранительных органах», — сказал Труба.

Он напомнил, что ГБР расследует одно криминальное производство в отношении Пашинского по факту нанесения тяжких телесных повреждений.

«ГБР проводит одно криминальное производство относительно экс-народного депутата Пашинского… Относительно других фактов, эпизодов, обстоятельств, к которым может быть причастен Пашинский. В ГБР на данном этапе нет собственных оперативных подразделений, которые бы могли выявлять возможные такие преступления. Мы в этом несколько ограничены и рассчитываем на помощь других правоохранительных органов, где есть оперативные подразделения. Если нам направят материалы для внесения ведомостей, если нам направят обращения о тех или иных фактах на какого-либо народного депутата, мы будем реагировать», — пообещал Труба.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября Печерский суд Киева избрал меру пресечения экс-нардепу Пашинскому в виде взятия под стражу до 4 декабря без права внесения залога. Напомним, 31 декабря 2016 года в одном из сел Васильковского района Киевской области Пашинский выстрелил в ногу гражданину Вячеславу Химикусу. Действия Пашинского квалифицированы по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса: умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, или повлекшее потерю любого органа или его функций, увечье половых органов, психическую болезнь или иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.