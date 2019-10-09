Ханой, , 17:31 — REGNUM 8 октября заместитель министра обороны Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Чинь Винь провел встречу с представителями военно-морских сил и сухопутных войск Таиланда во главе с заместителем министра обороны Таиланда Чаичарном Чангмонгколом. Об этом сообщает «Куан дой нян зан».

По данным вьетнамского новостного издания, стороны подписали соглашение о развитии двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

В соответствии с содержанием соглашения, стороны будут и дальше развивать сотрудничество в сфере обороны посредством организации регулярных встреч на всех уровнях сотрудничества, организации совместных учений, семинаров и курсов повышения квалификации.