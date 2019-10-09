Сухум, , 16:39 — REGNUM 9 октября состоялась встреча президента Южной Осетии Анатолия Бибилова и президента Абхазии Рауля Хаджимбы. Главы республик обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между странами. Встреча состоялась в рамках рабочей поездки югоосетинской делегации на инаугурацию главы Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба президента Южной Осетии.

Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов Presidentruo.org

Рауль Хаджимба поблагодарил коллегу за участие в церемонии инаугурации и отметил добрые отношения, связывающие Абхазию и Южную Осетию.

Бибилов еще раз поздравил главу Абхазии с повторным вступлением в должность президента Абхазии и заверил Хаджимбу неизменности курса на сближение народов дружественных стран.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 октября в Сухуме состоялась инаугурация президента Абхазии Рауля Хаджимбы.

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