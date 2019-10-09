Ханой, , 19:51 — REGNUM В Ханое прошла конференция, посвященная четвертой промышленной революции. В рамках конференции участники обменялись мнениями о современном состоянии вьетнаской экономики и перспективах ее развития с учетом факторов индустрии 4.0.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в своем выступлении глава комитета экономического развития коммунистической партии Вьетнама Нгуен Ван Бинь сообщил, что вьетнамское руководство приложит все усилия к тому, чтобы как можно скорее адаптировать достижения новой промышленной революции для нужд вьетнамской промышленности.

В частности, во Вьетнаме уже сейчас реализуется директива правительства СРВ, основные положения которые включают приоритетные сферы: развитие сетей 5 G, использование технологий блокчейн и др.