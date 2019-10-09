Ханой, , 17:46 — REGNUM 8 октября в зале приемов министерства обороны Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) состоялась встреча заместителя министра обороны страны Нгуен Чинь Виня с вновь назначенным послом ЕС во Вьетнаме Джорджио Альберти.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнам экспресс», Нгуен Винь Чинь с удовлетворением отметил, что отношения между Вьетнамом и ЕС развиваются достаточно активно. В частности, в сфере обороны.

Заместитель министра обороны от лица правительства Вьетнама заверил Джорджио Альберти в том, что Вьетнам будет всячески поддерживать стремление ЕС расширить двусторонние связи в сфере обороны и безопасности.

По мнению Нгуен Винь Чиня, развитие сотрудничества в этой сфере в настоящее время активно прорабатывается обеими сторонами.