Екатеринбург, , 16:43 — REGNUM Экс-мэр Екатеринбурга, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий вошёл в состав архитектурно-градостроительного совета при свердловском губернаторе. Информация опубликована на официальном правовом портале региона.

Чернецкий и глава архитектурного департамента мэрии Алексей Храмов стали новыми членами совета. Соответствующий указ подписал и.о. губернатора Алексей Орлов.

Совет функционирует с 2016 года. Участники объединения выносят оценку проектам, которые предлагается реализовать на территории региона, готовят рекомендации областному минстрою. Также в задачах совета — сохранение объектов культурного наследия на территории региона.

Напомним, ранее Чернецкий вошёл в состав оргкомитета по подготовке к 300-летию Екатеринбурга. Состав оргкомитета утвердил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

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