Москва, , 16:37 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал статью в американской газете New York Times о том, что некое «секретное спецподразделение ГРУ» якобы стремится дестабилизировать Европу «криминальным чтивом». Соответствующее заявление Песков сделал журналистам сегодня, 9 октября.

Новичок Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, что в газете The New York Times обнародовала материал о «подразделении ГРУ 29 155», которое, по версии американских СМИ, стоит за «отравлением» бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочери Юлии в Солсбери в прошлом году. Также на это подразделение возлагается ответственность за попытку государственного переворота в Черногории осенью 2016 года.

Газета пишет, что подразделоение это «настолько секретное», что о нем даже не знают другие сотрудники Главного разведывательного управления.

Песков заявил, что подобные публикации являются «криминальным чтивом» и о них нельзя говорить серьезно.

«Никоим образом. Подобные публикации — это, скажем так, из разряда криминального чтива, pulp fiction по-английски», — сказал глава пресс-службы Кремля.

Песков также напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений с Евросоюзом и отдельными странами ЕС на двусторонней основе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, никакого ГРУ в России давно не существует — есть Главное управление генерального штаба вооруженных сил России. Что касается «секретных подразделений», то там эту информацию восприняли с иронией.