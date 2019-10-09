Анкара, , 16:36 — REGNUM Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сделал официальное объявление о начале военной операции на северо-востоке Сирии, сообщает 9 октября NTV.

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Уточняется, что операция получила обозначение «Родник мира» и будет проводиться к востоку от реки Евфрат.

Ранее Анкара заявляла, что целью такой операции будет создание «зоны безопасности» у турецких границ. В реальности она может проводиться для ослабления или ликвидации курдских вооруженных отрядов на северо-востоке Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД Сирии уже осудили планы Турции начать военное вторжение на северо-восток САР.

Иранский президент Хасан Рухани обратился к Анкаре с призывом пересмотреть свои планы по такой операции.

Стоит отметить, что 9 октября по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого российский президент призвал турецкого коллегу «тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса».

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