Ханой, , 18:01 — REGNUM В зале приемов национального собрания Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) состоялось заседание, посвященное вопросам организации VIII сессии национального собрания XIV созыва.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», на заседании присутствовали премьер-министр страны Нгуен Суан Фук, а также председатель национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.

Премьер-министр страны Нгуен Суан Фук отметил, что аппарат правительства будет всячески содействовать успешной организации сессии. Он также заявил, что все задействованные ведомства должны регулярно отчитываться перед правительством и национальным собранием о выполнении подготовительных мероприятий.