Ханой, , 18:05 — REGNUM Заместитель председателя национального собрания Вьетнама Фунг Куок Хиен встретился с членами совета предпринимателей ЕС — АСЕАН. Об этом сообщает «Вьетнам экспресс».

По данным издания, Хиен высоко оценил активное всестороннее развитие торгово-экономических связей между Вьетнамом и ЕС. Особенно после того, как рамочное соглашение о партнерстве и всеобъемлющем сотрудничестве официально вступило в силу.

Кроме того, Фунг Куок Хиен также выразил удовлетворение в связи с тем, что все большее количество европейских компаний проявляет интерес к вьетнамскому рынку.

В то же время, заместитель председателя национального собрания Вьетнама также выразил надежду на то, что совет предпринимателей ЕС — АСЕАН приложит все усилия к тому, чтобы углубить отношения плодотворного сотрудничества.