Ханой, 9 октября 2019, 18:05 — REGNUM Заместитель председателя национального собрания Вьетнама Фунг Куок Хиен встретился с членами совета предпринимателей ЕС — АСЕАН. Об этом сообщает «Вьетнам экспресс».
По данным издания, Хиен высоко оценил активное всестороннее развитие торгово-экономических связей между Вьетнамом и ЕС. Особенно после того, как рамочное соглашение о партнерстве и всеобъемлющем сотрудничестве официально вступило в силу.
Кроме того, Фунг Куок Хиен также выразил удовлетворение в связи с тем, что все большее количество европейских компаний проявляет интерес к вьетнамскому рынку.
В то же время, заместитель председателя национального собрания Вьетнама также выразил надежду на то, что совет предпринимателей ЕС — АСЕАН приложит все усилия к тому, чтобы углубить отношения плодотворного сотрудничества.