Копенгаген, , 19:53 — REGNUM Министр финансов Дании Николай Ваммен после встречи с участием всех партий заявил, что переговоры по поводу государственного бюджета на 2020 год будут проходить только с участием проправительственных партий (социалисты, «Радикалы», партии «Единого списка).

Правительство Дании JensPeter

«Я оптимистично настроен, особенно после наших совместных встреч. В ближайшее время мы пригласим те партии, которые поддерживают инициативы правительства. В процессе переговоров мы решим, какие партии еще стоит привлечь», — заявил глава ведомства.

7 и 8 октября проходили отдельные встречи министра финансов с представителями различных партий. После этого глава датского ведомства заявил, что «желаний много, но средств на все инициативы не хватает» — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Среди таких «желаний» присутствует требование «Радикалов» отразить в государственном бюджете более конкретные инициативы в сфере перехода на возобновляемые источники энергии. Социалисты, в свою очередь, требуют выделить 73,3 млн долларов для социальных учреждений. Партии «Единого списка» также призвали выделить больше средств для поддержания государства всеобщего благоденствия.

Министр финансов Дании добавил, что, вероятно, в скором времени правительство пригласит партию «Альтернатива».