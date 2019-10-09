Копенгаген, , 19:48 — REGNUM Датские партии «Единого списка» потребовали, чтобы в государственном бюджете продлили положение о снятии налогообложения с электрокаров. Действующий договор, освобождающих владельцев электроавтомобилей от уплаты налогов, истекает в 2020 году, однако датчане уже сейчас заказывают автомобили, которые будут готовы к продаже только в 2021.

«Именно поэтому существующие налоговые условия должны сохраняться. Мы как минимум должны дать гарантии того, что электрокары точно не станут дороже», — заявил представитель «Единого списка» по вопросам транспорта Хеннинг Хюллестед — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Действующий договор был подписан после того, как предыдущее правительство Дании упразднило положение о снятии налогообложения с электрокаров. Этот шаг привел к резкому падению продаж электроавтомобилей.

В настоящее время специально образованная комиссия прорабатывает будущую систему налогообложения. Эта система в первую очередь должна будет решить проблему, которая возникнет после того, как доходы государства сильно упадут из-за постепенного отказа автомобилей, работающих на бензине или дизеле.