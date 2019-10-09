Копенгаген, , 19:53 — REGNUM Министерство окружающей среды и пищевой продукции Дании в заявлении СМИ сообщили о том, что Дания официально присоединилась к так называемому Гётеборгскому протоколу, в котором поясняется, в каких объемах различные государства должны сократить выбросы в атмосферу веществ, отравляющих воздух, в 2020 году.

«Нынешнее правительство Дании будет соблюдать свои международные обязательства. Мы полностью поддерживаем выполнение поставленных перед Данией целей и будем изучать все инициативы, которые помогут нам достичь положительных результатов», — заявила глава ведомства Леа Вермелин.

Ранее Дания также ратифицировала директиву ЕС о национальных потолках выбросов вредных веществ (National Emission Ceiling), в которой зафиксированы те же положения, что и в Гётебергском протоколе — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Для Дании объемы сокращений следующие: к 2020 году страна должна снизить выбросы оксида серы на 35%, оксида азота — на 56%, аммиака — на 24%, углеводородов — на 35% по сравнению с 2005 годом. Со стороны предыдущего правительства Дании были возражения по поводу уставленных объемов для Дании. Поэтому в 2017 году Дания проголосовала против присоединения ЕС к пересмотру Гётеборгского протокола.

Нынешнее правительство Дании позднее в этом году планирует опубликовать инициативы по сокращению загрязнения воздуха в рамках всей страны.