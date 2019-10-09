Копенгаген, , 19:56 — REGNUM Представитель датской партии «Nye Borgerlige» («Новые граждане») Ларс Бойе Матиесен встретится с министром финансов Дании Николаем Вамменом для обсуждения предложений относительно государственного бюджета на 2020 год.

«Я не думаю, что мы станем участниками соглашения о государственном бюджете — думаю, ни одна из буржуазных партий к нему не присоединиться. Однако надеюсь, что мы сможем высказать свои мысли по поводу тех сфер, где мы могли бы использовать средства более разумно», — заявил политик.

Партия впервые вошла в состав Фолькетинга в 2019 году, поэтому нынешние переговоры — первые для партии «Новые граждане» — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Отвечая на вопрос, будет ли партия запрашивать проведения других встреч с министром, Бойе Матиесен заявил, что в настоящее время это еще неизвестно. Политик добавил, что окончательный вариант государственного бюджета скорее всего будет по духу больше соответствовать партиям левого толка.

Определенные точки соприкосновения между «Новыми гражданами» и правящей социал-демократической партии все же есть. Так, представители NB заявили, что согласны с подходом премьер-министра к бюрократии в общественном секторе: от нее следует отказаться.