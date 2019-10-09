Яунде, , 18:27 — REGNUM Военный суд Камеруна предоставил свободу лидеру оппозиции страны Морису Камто в соответствии с распоряжением президента Поля Бийя. Об этом сообщает Mtanzania.

По информации танзанийского новостного издания, глава Камеруна издал указ о снятии всех обвинений с оппозиционного политика.

Премьер-министр Камеруна Джозеф Дион Нгуте заявил, что, согласно конституции страны, президент имеет право приостановить делопроизводство, если он считает, что это отвечает национальным интересам.

Ранее президент страны Бийя издал указ об освобождении 333 заключенных, подозреваемых в причастности к конфликту, разгоревшемуся в англоязычных регионах станы, во время процесса проведения мирных переговоров.

Как сообщается, основной этап мирных переговоров и достижение соглашения между правительством Камеруна и представителями англоязычных регионов завершился 4 октября в городе Яунде.

Однако задержание оппозиционного лидера партии «Движение за возрождение Камеруна» Мориса Камто без проведения судебного разбирательства, а также за его неучастие в переговорах с лидером англоязычных регионов, борющихся за отделение от Камеруна, стали причиной отсутствия полного национального представительства оппозиции на прошедших переговорах.