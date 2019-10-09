Додома, , 18:24 — REGNUM Министры по вопросам туризма и экологии стран-членов Сообщества развития Юга Африки (САДК), а также директора учреждений по туризму и охране дикой природы проведут встречу в городе Аруше, Танзания, с целью обсудить развитие сектора туризма и ситуацию с окружающей средой в государствах. Об этом сообщает Mwananchi.

По информации танзанийского новостного издания, выступая на пресс-конференции глава области Аруша Мришо Гамбо заявил, что встреча состоится с 18 по 25 октября 2019 года.

По словам Гамбо, в мероприятии примут участие более 200 делегатов из различных стран и 300 представителей областей Танзании.