Каракас, , 19:48 — REGNUM Вице-президент Венесуэлы Аристобуло Истурис обозначил, что приоритетами правительства Боливарианской республики являются обеспечение населения жильём и предотвращение заболеваний. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

По словам Истуриса, в ближайшее время будут сданы 3 113 новых квартир в 10 штатах. Выдача жилплощади проводится в рамках программы «Великая цель — жильё для всех венесуэльцев», запущенную в качестве меры поддержки семей, оставшихся без крова вследствие наводнений 2010−2011 гг., и впоследствии распространённую на всех остальных венесуэльцев, не имеющих собственного жилья по причинам экономического характера.

Что касается предотвращения заболеваний, передающихся через переносчиков и воду, Истурис заверил, что на данный момент соответствующие санитарные и врачебные меры уже были предприняты в 3 373 школах в отношении 650 тысяч учеников.