Богота, , 19:50 — REGNUM Вице-президент Колумбии Марта Рамирес заявила, что значительная часть протестующих, проявивших наибольшую агрессию в ходе последних столичных студенческих протестов, вообще не являются студентами и «подосланы» из Венесуэлы. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

Рамирес сослалась на нападение на здание Колумбийского института образовательного кредита и технических исследований за рубежом.

«Институт, на который так глупо напала толпа лиц, которые однозначно не являются студентами. Скажу вам, значительная часть этих лиц — это, скорее всего, одни из тех, кого к нам подослали из Венесуэлы, потому что они не являются колумбийскими студентами, а целью их является разрушение института — учреждения, которое делает всё возможное для максимального сокращения расходов на образование», — приводит слова вице-президента агентство.

Также в своём выступлении Рамирес в очередной раз осудила «диктатуру Николаса Мадуро» и пообещала, что правительство Ивана Дуке «не будет молчать о тирании, господствующей в соседней стране».