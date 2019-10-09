Ла-Пас, , 19:49 — REGNUM Президент Боливии Эво Моралес выразил благодарность организациям, 4,5 тысячам человек и 15 странам, на протяжении более чем одного месяца оказывавшим содействие в тушении пожаров в боливийской части Амазонии. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Я благодарю наши вооружённые силы, полицию, волонтёров, членов бригад, иностранных пожарных и представителей 196 учреждений и 15 стран, которые развернули в Чикитании активную деятельность, успешно завершившуюся устранением всех очагов возгорания к понедельнику 7 октября», — написал Моралес на своей странице в Twitter.

Материальную и техническую помощь в тушении пожаров боливийскому правительству оказали такие страны, как Франция, Аргентина, Колумбия, Канада Россия, Бельгия, Швейцария, Великобритания, Китай, Япония, Республика Корея.