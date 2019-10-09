Кито, , 18:57 — REGNUM Конституционный суд Эквадора постановил сократить срок режима чрезвычайного положения (ЧП), введённого президентом страны Ленином Морено в связи с массовыми протестами против неолиберальных экономических реформ, с 60 до 30 дней. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Режим будет действовать исключительно на протяжении 30-дневного срока. Ограничительные меры <…> будут применяться в соответствии с правом на свободные собрания и свободное передвижение», — отмечается в официальном заявлении судебной инстанции.

Суд также потребовал от полиции и армии «выполнения своих обязанностей по защите прав журналистов и средств массовой информации, организаций и институтов по оказанию гуманитарной помощи, а также граждан в целом».

Морено ввёл режим чрезвычайного положения на национальном уровне 3 октября. Поводом послужила национальная забастовка пассажиро‑ и грузоперевозчиков в связи с отменой государственного регулирования цен на топливо.