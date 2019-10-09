Киев, , 18:47 — REGNUM 36% бывших жителей Донбасса, уехавших на территорию Украины после начала войны, не вернутся домой даже после завершения боевых действий. Об свидетельствуют результаты опроса Международной организации по миграции.

Согласно опросу, желание вернуться высказали 22% респондентов, 19% затруднились дать ответ.

Исследование проводилось с апреля по июнь 2019 года на всей территории, подконтрольной Украине. Всего различными методами были опрошены более 7,7 тыс. переселенцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский телеведущий Игорь Кондратюк предложил свой «план» по урегулированию конфликта в Донбассе. Он уверен, что бойцы Народной милиции ДНР и ЛНР должны сложить оружие и «отдать себя в руки украинскому правосудию», а жители народных республик — выехать за пределы региона либо лишиться избирательных прав.

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