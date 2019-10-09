Тегеран, , 15:58 — REGNUM Международное неправительственное объединение «Репортеры без границ» выступило с призывом немедленно освободить из-под ареста российскую журналистку Юлию Юзик. Обращение было опубликовано на сайте организации 8 октября.

В заявлении объединения отмечается, что согласно официальному заявлению представителя иранских властей задержание журналистки связано с проблемами в оформлении визы. Между тем ей не позволяют встретиться с адвокатом и с представителями российского посольства.

«Организация «Репортеры без границ» (РБГ) призывает к немедленному освобождению Юлии Юзик», — говорится в обращении.

Как передавало ИА REGNUM, Юлию Юзик 2 октября задержали представители Корпуса Стражей Исламской революции в отеле в Тегеране. Ранее неофициально сообщалось, что ее обвиняют в шпионаже в пользу Израиля, но представитель правительства Ирана Али Рабии 7 октября опроверг данную информацию и сообщил, что задержание связано с оформлением визы.