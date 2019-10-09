Москва, , 15:37 — REGNUM В Кремле не видят никакой политической подоплёки в делах против участников несанкционированных акций в Москве и вынесенных судами приговорах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

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Как отметил официальный представитель Кремля, речь идёт только о судебных вердиктах.

«Здесь нет и не может быть какой-то политики, — подчеркнул Песков. — Речь идёт о судебных вердиктах, мы их, как вы знаете, не комментируем».

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Как сообщало ИА REGNUM, с середины лета в Москве прошло несколько митингов, которые были организованы несостоявшимися кандидатами в депутаты Московской гордумы. Первая подобная акция состоялась 14 июля. Затем несогласные с решениями избирательной комиссии выходили на улицы в знак протеста 27 июля и 3 августа. Ещё один митинг оппозиции с требованием допуска на выборы в Московскую городскую думу незарегистрированных кандидатов прошёл 10 августа. на этот раз акция была согласована с властями.

Всего в ходе несанкционированных акций сотрудниками полиции были задержаны в общей сложности около 1,7 тысячи человек.

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