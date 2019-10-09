Донецк, , 15:51 — REGNUM Вооруженные формирования Украины (ВФУ) 9 октября сорвали утвержденный план-график по разведению войск в районе города Петровское. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня.

Сообщается, что с украинской стороны не было направлено в мониторинговую миссию ОБСЕ уведомление о готовности отводить войска. Не были запущены и сигнальные ракеты, которые также по имеющимся договоренностям должны были подтвердить готовность к отводу подразделений.

Следующую попытку произвести совместный отвод войск в ДНР надеются 10 октября.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что украинские подразделения в Петровском готовы к разведению на 98%.