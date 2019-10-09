Киев, 9 октября 2019, 15:33 — REGNUM 10 октября в Киеве пройдёт пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского, сообщили 9 октября в пресс-службе президента Украины.
В течение всего дня Зеленский будет отвечать на вопросы журналистов.
Событие будет транслироваться в социальных сетях на официальных аккаунтах офиса президента Украины.
Как сообщало издание «Левый берег», ранее экс-глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что кое-кто из команды Зеленского оказывает на президента Украины деструктивное воздействие, но не уточнил о ком идёт речь.
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