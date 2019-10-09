Киев, , 15:22 — REGNUM Глава парламентского комитета Верховной рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что в стране вскоре будут принимать на госслужбу только граждан с «военным опытом».

«Планируем продолжить модернизацию государственной службы. Склоняюсь к той мысли, что на госслужбу должны идти люди с военным опытом и соответственно получать за это достойную зарплату. Когда-то в Риме демократия начиналась с того, что право голоса давали только тем, кто защищал с мечом в руках свою страну», — отметила она.

В современном мире, подчеркнула Третьякова, примером такой практики является Израиль, где на государственную службу не попадешь, не имея минимум полгода военной службы.

«Люди, которые воевали, станут лоббистами интересом своих побратимов, конечно, в хорошем смысле этого слова», — сказала украинский депутат.

Украинский эксперт и журналист Андрей Манчук, который и обратил внимание на высказывание Третьяковой, отмечает, что тогда по логике на Украине надо возвращать и древнеримский институт рабства.

«Но с этим как раз все в порядке — ведь именно Третьякова недавно пообещала украинцам «наезжать на права и дискриминировать наемного рабочего»», — напоминает он.

«Что же касается «лоббизма интересов побратимов», с ним и так все в порядке — а будет еще лучше. Прогрессивные реформы, которые вы заслужили», — резюмировал Манчук.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня же на блокпосту в городе Кременная Луганской области (подконтрольная Украине территория) произошли столкновения между полицией и радикалами, которые направлялись в Золотое, чтобы не допустить разведения сил. Разведение должно было начаться 7 октября, ноего перенесли. накануне радикалы заявили, что если ВСУ оставят свои позиции на линии соприкосновения, их займут «добровольцы».