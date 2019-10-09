Как заявил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек, Прага не поддержит план Евросоюза о создании временной добровольной системы распределения мигрантов. По его словам, скорее всего против распределения мигрантов проголосуют все страны «Вышеградской четвёрки» — Чехия, Словакия, Венгрия и Польша.

Мигранты. Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Прага, , 15:20 — REGNUM Система предусматривает перераспределение мигрантов из стран юга ЕС, где они накапливаются, в более северные страны. Проект продвигает Еврокомиссия, к числу его сторонников относятся Италия, Франция, Мальта, Германия и Финляндия.

По мнению Гамачека, большинство переселенцев не являются беженцами, поскольку не подвергаются никаким преследованиям в своих странах, а просто хотят переселиться в более богатую страну.

«Если посмотреть в списки тех, кто мигрировал в Европу летом, то мы выясним, что главный поток шел из Туниса, Пакистана и Судана. В случае тунисцев и пакистанцев мы можем точно сказать, что речь идет об экономических мигрантах. Если останется механизм перераспределения, то Европе будет очень сложно возвращать таких мигрантов. Мы должны настаивать на том, чтобы все нелегальные мигранты немедленно возвращались в страны происхождения», — передаёт слова министра «Радио Прага».

Также министр предложил помощь странам юга Европы в охране границ. По его мнению, если план о перераспределении мигрантов будет принят, южноевропейские страны смогут вообще не охранять свои границы, зная, что большинство мигрантов у них не останутся.

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