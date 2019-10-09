Москва, , 15:18 — REGNUM В Кремле будут следить за опросом по строительству храма святой Екатерины в Екатеринбурге, заявил 9 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, будем (следить), это же была очень резонансная тема, очень резонансная», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос о судьбе храма Святой Екатерины пройдёт 13 октября 2019 года. Общественники из «Парков и скверов Екатеринбурга» также проводят свой, неофициальный опрос — по мнению активистов, официальное голосование можно будет легко сфальсифицировать.

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