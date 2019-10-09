Москва, , 15:22 — REGNUM Новым главой Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — Росгидромета — назначен Игорь Шумаков. Решение о назначении принято премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, сообщает 9 октября RT.

Игорь Шумаков Meteorf.ru

До этого момента Шумаков был заместителем руководителя ведомства. Прежний глава Росгидромета Максим Яковенко был 3 октября освобожден от должности, которую он занимал с 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, отставка Яковенко стала следствием сентябрьского совещания у президента РФ Владимира Путина, в ходе которого была раскритикована работа Росгидромета в связи с паводками на Дальнем Востоке.

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