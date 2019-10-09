Тбилиси, , 15:11 — REGNUM Согласно отчету, опубликованному Всемирным экономическим форумом в 2019 году, Грузия заняла 74-е место среди 141 страны. Грузия была на 66-й позиции в отчете за 2018 год. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Рейтинг основан на 12 ключевых индикаторах. Ситуация в Грузии улучшилась по шести компонентам: инфраструктура (73-е место), навыки (46-е место), финансовая система (91-е место), объем рынка (104-е место), динамика бизнеса (58-е место), инновационные возможности (91 место). При этом зафиксировано ухудшение с точки зрения институтов (43-е место), внедрения информационных и коммуникационных технологий (55-е место), макроэкономической стабильности (84-е место), здравоохранения (87-е место), рынка продуктов (48-е место) и рынка труда (37 место).

Первое место в рейтинге занимает Сингапур, за которым следуют США, Гонконг, Нидерланды и Швейцария. Последний в списке Чад.

Согласно индексу глобальной конкурентоспособности, Россия занимает 43-е место, Азербайджан — 58-е, Турция — 61-е, а Армения — 69-е.