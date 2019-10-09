Житомир, Украина, , 15:09 — REGNUM Участники вооруженного конфликта в Донбассе на стороне Донецка и Луганска не могут рассчитывать на снисхождение украинского правосудия. Об этом украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил в ходе поездки в Житомир, передает 9 октября Укринформ.

Андрей Загороднюк Mil.gov.ua

По его словам, вопрос об амнистии для лиц, которых Киев считает преступниками и террористами, не рассматривается. Подобный сценарий совершенно не допускают члены правительства, которые работают над возможными вариантами урегулирования в Донбассе.

Загороднюк добавил, что в 2014 году Минские соглашения были подписаны «под очень серьезным прессингом». Ситуация поменялась, может быть предложен иной взгляд, который согласуют с международными партнерами.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября депутат Верховной рады Украины, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко предложил принять закон об особом статусе Донбасса и амнистии «для тех, кто не убивал».

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